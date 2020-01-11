ИА «Ореанда-Новости». Бывший адмирал отреагировал на комментарий эксперта о Черноморском флоте.

Бывший главнокомандующий Северным флотом России Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского эксперта о Черноморском флоте. Адмирал назвал эти слова пустозвонством, о чём сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее представитель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Черноморский флот выступает слабее, чем морские силы Турции или Румынии. Он также считает, что всё, что имеется в России – атомные подводные лодки.

Попов ответил, что человек, утверждающий такое, абсолютно не знаком с обстановкой. Черноморский флот постоянно пополняется новейшими кораблями, подводными лодками с самыми новыми технологиями. Он также посоветовал Романюку оценить положение собственной страны.



