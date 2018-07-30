ИА «Ореанда-Новости». Ирина Бирюкова, являющаяся адвокатом заключённого Евгения Макарова, который был подвергнут пыткам в исправительном учреждении №1, расположенном на территории Ярославской области, попросила у Следственного комитета, обеспечить государственную защиту своему подопечному.



Об этом адвокат рассказала в своём Facebook-аккаунте. По словам Ирины Бирюковой, юридически Евгений Макаров защищён, но сам пострадавший опасается, что против него будут приняты физические меры воздействия, защитить от которых его представители не смогут.



Об этом адвокат рассказала в своём Facebook-аккаунте. По словам Ирины Бирюковой, юридически Евгений Макаров защищён, но сам пострадавший опасается, что против него будут приняты физические меры воздействия, защитить от которых его представители не смогут.

Ириной Бирюковой было направление обращение в Следственный комитет Российской Федерации. По словам адвоката, пострадавший уже выражал опасения по поводу того, что его ему начнут мстить после того, как были раскрыты детали его содержания в исправительном учреждении.



Заключённый писал заявление уполномоченному по правам человека по Ярославской области, в котором было сказано, что Макаров опасается убийства фигурантами дела о пытках, которые предоставят это как суицид, говорит Ирина Бирюкова.



По словам директора фонда “Общественный вердикт” Натальи Таубиной, адвокат пострадавшего собиралась отправить заявление с просьбой об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову через онлайн-приёмную, так как сама Бирюкова покинула пределы Российской Федерации. Адвокат уехала заграницу, так как опасалась за свою безопасность. Она отметила, что вернётся на территорию российского государства после того, как стражами порядка будут задержаны сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, которые принимали участие в пытках заключённого. Также Ирина Бирюкова требует у Следственного комитета обеспечить её безопасность. Представители СК не стали подтверждать получение запроса от адвоката и отказались давать какие-либо комментарии по этому вопросу.





Ирина Бирюкова отправила видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов избивают заключённого Евгения Макарова, в издание “Новая газета”. Представители СМИ опубликовали запись. Следственным комитетом было подтверждено, что сотрудники УФСИН Российской Федерации по Ярославской области применили насилие в отношении осуждённого. Представители СК подчеркнули, что сотрудники исправительного учреждения №1 превысили пределы своих должностных полномочий. В отношении сотрудников ИК-1 было возбуждено уголовное дело.





25 числа текущего месяца адвокат пострадавшего Ирина Бирюкова сообщила о том, что руководством исправительного учреждения оказывается давление на заключённых, которые готовы дать показания о пытках.