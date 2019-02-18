ИА «Ореанда-Новости». Обвиняемый в краже полотна Куинджи из Третьяковки раскаивается в своём поступке. Открылись ещё некоторые факты относительно Дениса Чуприкова. Его адвокат, Светлана Горбунова, просит следствие изменить обвинение на менее серьёзное, сообщает ТАСС.

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», в Мосгорсуде заявил, что сожалеет о том, что сделал. Защита обвиняемого ходатайствует о том, чтобы переквалифицировать его преступление как менее тяжкое. Об этом сообщила Светлана Горбунова, адвокат Чуприкова.

29 января решением Таганского суда Денис Чуприков был арестован на 2 месяца. Обвинение предъявлено согласно части второй статьи 164, где говорится о хищении особо ценных предметов группой лиц по сговору либо в качестве организованной группы. По мнению следствия, у похитителя картины были сообщники, но их личности пока не удалось установить.

Адвокат обвиняемого попросила следственные органы смягчить статью обвинения (ст. 164 Уголовного кодекса РФ), изменив вторую часть статьи на первую. Она настаивает, что Денис Чуприков действовал в одиночку, соучастников у него не было.

18 февраля, в понедельник, на заседании Мосгорсуда по вопросу обжалования ареста Чуприков признал свою вину. Он объясняет свои действия тем, что ему захотелось привлечь внимание к собственной персоне и встретиться с президентом России. Он также говорил, что украл картину по собственному решению, а в музей ему удалось проникнуть без билета, поскольку он немного владеет искусством гипноза. Суду стало известно, что Денис Чуприков - инвалид второй группы, по состоянию здоровья ему требуются ингаляторы.

В конце января «крымская» картина Архипа Куинджи была похищена с выставки на глазах у посетителей - в тот день свидетели решили, что перед ними сотрудник музея. Вора, уроженца Феодосии, довольно быстро задержали в его доме (Московская область, посёлок Заречье), а картину обнаружили на территории одной из строек. На следующий же день после ареста Дениса Чуприкова художественное полотно вернули в музей.