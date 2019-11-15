ИА «Ореанда-Новости». Александр Почуев рассказал, как пытаются сохранить рассудок историка.

Адвокат Олега Соколова рассказал о состоянии своего подзащитного в эфире телеканала «360».

По словам Почуева, Соколов может потерять рассудок. Его состояние он оценил как «полуживое» и отметил, что, несмотря на всю тяжесть происходящего, он участвует в следственных действиях. В процессе он нередко срывается на слёзы.

Адвокат Соколова подчеркнул, что историк действительно раскаивается в случившемся. Его пытаются оградить от внешних происшествий, не сообщают плохие новости. Соколов всё ещё не знает об увольнении из СПбГУ.

По версии следователей, Соколов застрелил свою бывшую студентку и возлюбленную 7 ноября. После этого, он хотел избавиться от тела, когда его и поймали полицейские.