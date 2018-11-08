08.11.2018, 17:39
Адвокат Цеповяза: снимки с икрой смонтированы, мы подаем в суд
ИА «Ореанда-Новости». Адвокат члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза подаст иски о клевете из-за фотографий, на которых его подзащитный позирует в тюрьме с икрой, крабами и шашлыками. Об этом рассказал сам Эльбрус Муртазов, выступая на радиостанции «Говорит Москва».
Адвокат заявил, что обнародованные фотографии – это монтаж, так как в колонии не жарят шашлык, и тем более не используют мобильные телефоны. По словам Муртазова, в тюрьме работает специальная система, которая глушит сотовую связь. По его мнению, снимки смонтированы, а сделано это для того, чтобы общественность возмутилась. Муртазов полагает, что это действия бывшей жены бандита, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства о разделе семейного имущества.
Защитник рассказал, что после публикации этих фото Федеральная служба исполнения наказаний проводила проверку, но нарушений не нашла. Муртазов заявил, что, если нарушений не было, то значит Цеповяза оклеветали, значит надо подавать иски против тех, кто об этом писал.
Ранее в СМИ бывшая жена бандита Наталья Стришняя рассказала СМИ, что на содержание Цеповяза в колонии ежегодно тратилось около трёх миллионов рублей. По её словам, у участника банды «цапков» был специальный посредник, который поставлял ему в колонию продукты, в том числе и деликатесы. Во ФСИН отметили, что фотографии были сделаны еще в 2015 году, проверка была проведена, а виновные наказаны. В Службе исполнения наказаний пояснили, что снимки Стришняя получила давно, но опубликовала их только сейчас, что может быть связано делом о разделе имущества.
Банда «цапков» действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. О ней узнали после убийства фермера и его семьи – в 2010 году бандиты убили 12 человек, в том числе четверых детей. Дело получило широкий резонанс, правоохранительные органы провели проверки и нашли другие преступление банды. Цеповяза осудили на 20 лет, а главарь банды Сергей Цапок умер в следственном изоляторе.
Адвокат заявил, что обнародованные фотографии – это монтаж, так как в колонии не жарят шашлык, и тем более не используют мобильные телефоны. По словам Муртазова, в тюрьме работает специальная система, которая глушит сотовую связь. По его мнению, снимки смонтированы, а сделано это для того, чтобы общественность возмутилась. Муртазов полагает, что это действия бывшей жены бандита, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства о разделе семейного имущества.
Защитник рассказал, что после публикации этих фото Федеральная служба исполнения наказаний проводила проверку, но нарушений не нашла. Муртазов заявил, что, если нарушений не было, то значит Цеповяза оклеветали, значит надо подавать иски против тех, кто об этом писал.
Ранее в СМИ бывшая жена бандита Наталья Стришняя рассказала СМИ, что на содержание Цеповяза в колонии ежегодно тратилось около трёх миллионов рублей. По её словам, у участника банды «цапков» был специальный посредник, который поставлял ему в колонию продукты, в том числе и деликатесы. Во ФСИН отметили, что фотографии были сделаны еще в 2015 году, проверка была проведена, а виновные наказаны. В Службе исполнения наказаний пояснили, что снимки Стришняя получила давно, но опубликовала их только сейчас, что может быть связано делом о разделе имущества.
Банда «цапков» действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. О ней узнали после убийства фермера и его семьи – в 2010 году бандиты убили 12 человек, в том числе четверых детей. Дело получило широкий резонанс, правоохранительные органы провели проверки и нашли другие преступление банды. Цеповяза осудили на 20 лет, а главарь банды Сергей Цапок умер в следственном изоляторе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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