Адвокат заявил, что. По словам Муртазова, в тюрьме работает специальная система, которая глушит сотовую связь. По его мнению, снимки смонтированы, а сделано это для того, чтобы общественность возмутилась. Муртазов полагает, что это действия бывшей жены бандита, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства о разделе семейного имущества.Защитник рассказал, что после публикации этих фото Федеральная служба исполнения наказаний проводила проверку, но нарушений не нашла. Муртазов заявил, что,Ранее в СМИ. По её словам, у участника банды «цапков» был специальный посредник, который поставлял ему в колонию продукты, в том числе и деликатесы. Во ФСИН отметили, что фотографии были сделаны еще в 2015 году, проверка была проведена, а виновные наказаны. В Службе исполнения наказаний пояснили, что снимки Стришняя получила давно, но опубликовала их только сейчас, что может быть связано делом о разделе имущества.Банда «цапков» действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. О ней узнали после убийства фермера и его семьи – в 2010 году бандиты убили 12 человек, в том числе четверых детей. Дело получило широкий резонанс, правоохранительные органы провели проверки и нашли другие преступление банды. Цеповяза осудили на 20 лет, а главарь банды Сергей Цапок умер в следственном изоляторе.