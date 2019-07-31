ИА «Ореанда-Новости» Николай Полозов, адвокат, представляющий интересы украинских моряков, задержанных российскими пограничниками осенью 2018 года в Керченском проливе, сообщил журналистам, что его подопечных могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Юрист рассказал, что киевские власти направили в Следственное управление ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения. Теперь данные документы должен будет рассмотреть следователь, ведущий это дело. «Именно он должен в установленный законом срок – 3 дня – вынести по данному вопросу решение», – отметил Полозов.

«Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах сообщили, что Кремль готов освободить моряков при наличии письменных гарантий, предоставленных украинскими властями. В то же время вопрос о прекращении уголовного дела не рассматривается.