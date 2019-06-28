ИА "Ореанда-Новости" Столичный аэропорт Домодедово стал первым российским аэропортом, который присоединился к экологической акции, направленной на сокращение выброса углекислого газа в атмосферу.

Данная акция была инициирована проектом под названием NetZero2050, который был утверждён, в свою очередь, в рамках проведения 29-ой Генеральной ассамблеи Международного совета аэропортов (ACI Europe), базировавшихся на европейских территориях. Ключевая цель проводимой акции состоит в том, что таким образом пытаются решить вопрос изменения климатических условий в условиях планеты.

По информации, предоставленной пресс-службой московского аэропорта Домодедово, к акции присоединилось ещё 194 аэропорта. Лидеры 24 стран поддерживают решение собственных воздушных гаваней ликвидировать выброс углерода в атмосферные слои. Срок, который поставил авторы проекта NetZero2050, составляет 30 лет – собственно, это исходит и из названия проекта. В планах организаторов проекта, сократить к вышеуказанному сроку отметки выброса диоксида углерода почти на 3,5 миллионов тонн. В рамках текущего положения в международных аэропортов Европейского континента, эта цифра выглядит довольно внушительно.

Аэропорт Домодедово уже не в первый раз становится на сторону различных движений, направленных на решение вопросов безопасности экологии. Одним из так называемых «зелёных» проектов в собственные производственные процессы можно отнести использование пассажирских трапов на электрической тяге. Таких конструкций в рамках Домодедово насчитывается уже 32 единицы. Кроме того, руководство столичного аэропорта сократило объёмы потребляемой электроэнергии благодаря замене ртутных газоразрядных ламп на светодиодные. Коэффициент экономии составил около 70%.