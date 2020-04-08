08.04.2020, 22:45
Акинфеев был назван главным сторонником понижения зарплат в ЦСКА в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Руководство столичного футбольного клуба ЦСКА договорилось с игроками о том, чтобы снизить зарплат из-за приостановки чемпионата России по футболу в связи с ситуацией с распространением инфекции коронавируса. Об этом говорится в публикации "Чемпионат.com".
Сообщается, что выплаты футболистам, начиная с 19 марта, будут сокращены в два раза. Как только возобновится тренировочный процесс, футболистам начнут выплачивать семьдесят процентов от зарплаты. Заявлено, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является главным сторонником этой инициативы.
Сообщается, что выплаты футболистам, начиная с 19 марта, будут сокращены в два раза. Как только возобновится тренировочный процесс, футболистам начнут выплачивать семьдесят процентов от зарплаты. Заявлено, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является главным сторонником этой инициативы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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