Об этом говорится в публикации "Чемпионат.com".Сообщается, что выплаты футболистам, начиная с 19 марта, будут сокращены в два раза. Как только возобновится тренировочный процесс, футболистам начнут выплачивать семьдесят процентов от зарплаты. Заявлено, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является главным сторонником этой инициативы.