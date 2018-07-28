ИА «Ореанда-Новости». Поправки, внесённые в закон накануне, уже вступают в силу и начинают сказываться на визовых центрах и гражданах России, которые только-только собрались заняться своей визой. Из шести операторов, действующих по стране, новым требованиям с натяжкой соответствует лишь один. Он продолжает работать с консульством, тогда как остальные подлежат закрытию, чтобы передать свою посредническую функцию МФЦ. Эксперты предупреждают о том, что, даже если визовые центры продолжат функционировать, то это отразиться на значительном повышении уровня цен.

Пройти аккредитацию по новым требованиям практически невозможно. В то же самое время тем ВСЦ, которые аккредитацию не пройдут, будет назначен административный штраф 350 тысяч рублей.

Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу – в регионах уже нельзя подать документы, но в Москве сегодняшний день был последним шансом успеть это сделать. Уже завтра столичные центры будут работать на выдачу готовых паспортов. Подать заявление возможно будет только через консульский отдел посольства Польши в Москве и то при условии предварительной регистрации. В то же время срок рассмотрения документов остаётся тем же – 5 дней, и единственный визовый центр, который не затронут никакие изменения, находится в Калининграде – он продолжит работу в своём обычном режиме.

Как выяснили в консульстве, остальные должны вернуться в график в начале апреля.

Люди всерьёз опасаются того, что повторится ситуация девяностых – километровые очереди в консульства за визами. А что дальше? Железный занавес? Ассоциация туроператоров России уже назвала поправки в законопроект необоснованными и беспричинными, приводящими к панике и бредовым толкованиям, что однозначно негативно сказывается на репутации и имидже страны в целом.

Единственное, что остаётся рядовым гражданам, желающим заполучить визу – это обращаться в МФЦ, на котором так хотели замкнуть систему авторы поправок. Таким образом они предлагали избежать большого количества посредников, которые не получают визы и вообще не несут за это ответственности, но завышают цены за предоставляемые услуги.