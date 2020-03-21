ИА «Ореанда-Новости». В АКОРТ опровергли заявление Лукашенко, который ранее заявил о просьбе российских ритейлеров поставлять продукты в страну. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили «Известиям», что никто не обращался к Белоруссии с просьбой о поставках в связи с дефицитом продуктов в России.

В АКОРТ отметили, что спрос покупателей успешно удовлетворяется, так как на складах существует достаточное количество запасов продуктов. Также организация рассказала, что все закупки, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в обычном режиме.

Ранее Лукашенко заявил, что российские ритейлеры обратились к властям Белоруссии с просьбой о поставках, ссылаясь на дефицит продуктов.