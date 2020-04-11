ИА «Ореанда-Новости». В Ассоциации компаний розничной торговли сообщают, что поставщики начали предупреждать торговые сети о повышении закупочных цен из-за снижения курса рубля.

Таким образом, в скором времени продукты в России подорожают на 5-15%. В АКОРТ отметили, что крупнейшие торговые сети обнулили наценку на часть социально значимых товаров, поэтому рентабельность розницы существенно ниже, чем у других экономических отраслей.