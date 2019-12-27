ИА «Ореанда-Новости». Сергей Аксёнов прокомментировал украинские штрафы за полёты над Крымом.

По мнению главы Крыма, эта идея является бредом. Сергей Аксенов призвал не платить те суммы, которые насчитали в Киеве. Своё мнение глава Крыма высказал журналистам.

Аксёнов отметил, что он не комментирует бред и подчеркнул, что авиакомпаниям не стоит платить штрафы. Также он заявил, что рад тому, что Украина пока не штрафует птиц.

Таким образом глава Крыма отреагировал на раннее заявление пресс-центра командования воздушных сил ВС Украины. В сообщении говорится о штрафах суммой около 560 миллионов долларов, которые начислены российским авиакомпаниям за полёты над Крымом.

Первой оштрафованной компанией стала организация из Казахстана, которой пришлось выплатить примерно 6 тысяч долларов.



