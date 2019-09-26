26.09.2019, 21:58
Актёр Максим Аверин задержан за дебош в самолёте
ИА «Ореанда-Новости». Заслуженного артиста России Максима Аверина задержали за хулиганство во время полёта из Барнаула в Москву, пишет ТАСС.
Отмечается, что 43-летний Аверин начал ругаться с экипажем и нецензурно выражался. Члены экипажа были вынуждены полицейских после посадки в «Шереметьево».
В полиции на Аверина составили протокол. Теперь ему грозит штраф или арест на 15 суток. При этом некоторые СМИ пишут, что актёр был пьян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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