ИА «Ореанда-Новости». Заслуженного артиста России Максима Аверина задержали за хулиганство во время полёта из Барнаула в Москву, пишет ТАСС.



Отмечается, что 43-летний Аверин начал ругаться с экипажем и нецензурно выражался. Члены экипажа были вынуждены полицейских после посадки в «Шереметьево».



В полиции на Аверина составили протокол. Теперь ему грозит штраф или арест на 15 суток. При этом некоторые СМИ пишут, что актёр был пьян.