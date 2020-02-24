24.02.2020, 15:00
Актёр Прилучный проинформировал о разводе
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Павел Прилучный, известный по роли в сериале "Мажор", сообщил о разводе с супругой, моделью и актрисой Агатой Муцениеце. Об этом актёром заявлено в Instagram.
По словам Прилучного, история любви должна оставаться красивой, а чтобы это случилось, необходимо её вовремя остановить. Актёр уверяет, что отношения с бывшей женой остаются дружескими. Он отмечает, что расставание прошло по-взрослому и с уважением.
Пара встретилась во время съёмок сериала "Закрытая школа". Молодые люди вступили в брак в 2011 году. У Прилучного и его бывшей супруги двое детей.
По словам Прилучного, история любви должна оставаться красивой, а чтобы это случилось, необходимо её вовремя остановить. Актёр уверяет, что отношения с бывшей женой остаются дружескими. Он отмечает, что расставание прошло по-взрослому и с уважением.
Пара встретилась во время съёмок сериала "Закрытая школа". Молодые люди вступили в брак в 2011 году. У Прилучного и его бывшей супруги двое детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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