По словам Прилучного, история любви должна оставаться красивой, а чтобы это случилось, необходимо её вовремя остановить. Актёр уверяет, что отношения с бывшей женой остаются дружескими. Он отмечает, что расставание прошло по-взрослому и с уважением.Пара встретилась во время съёмок сериала "Закрытая школа". Молодые люди вступили в брак в 2011 году. У Прилучного и его бывшей супруги двое детей.