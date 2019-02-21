ИА «Ореанда-Новости». Сторонника Навального, молодого активиста движения «Весна» задержали правоохранительные органы по подозрению в совращении несовершеннолетней. Предполагаемой девушке не исполнилось и 16 лет – она ученица восьмого класса, пишет петербургский ресурс fontanka.ru.

20-летний Владимир Казаченко арестован по подозрению в групповом разврате несовершеннолетней школьницы. Калининский районный суд вынес Казаченко постановление о заключении под стражу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поданным пресс-службы, арест наложен на два месяца – до 18 апреля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьёй «Совершение развратных действий без применения насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, не достигшего 16-летия». Обвинение Владимиру Казаченко пока не предъявлено. За групповое растление школьницы активисту «Весны» грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения арестом его сообщнику – 20-летнему Вадиму Тишкину. Калининский суд уже приступил к рассмотрению ходатайства. Оба фигуранта дела не работают, Тишкин является студентом третьего курса Автодорожного колледжа. Ему также вменяют хранение наркотиков, он уверяет, что их подбросили. Оба фигуранта вину не признают.

Предположительно, школьнице, которую они растлили, 14 лет. И она не так невинна, как могло бы показаться. 16 февраля восьмиклассница была задержана полицией по подозрению в незаконном обороте наркотиков, при досмотре был изъят её смартфон, где и нашлись видеозаписи секс-вечеринки на Гражданском проспекте в квартире Казаченко.

Как пишет «Фонтанка», школьница вполне активно участвует в секс-вечеринке, молодые люди также оказывают друг другу знаки телесного внимания.

В Следственном комитете подчеркнули, что участие фигурантов в каких-либо политических партиях не имеет никакого отношения к расследованию данного уголовного дела.