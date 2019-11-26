26.11.2019, 13:55
Активисты принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 25 ноября, двое активистов принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве, сообщает телеканал «РЕН».
Фотография сантехники была опубликована на канале «Остапа понесло» сети Telegram. Унитазы были разукрашены в цветовых тонах флага Украины с надписями в поддержку иностранного государства.
39-летний гражданин Молдавии и 48-летний россиянин были задержаны вчера у здании украинского посольства в Москве. Их пикет был не согласован. На мужчин были составлены протоколы по административному нарушению в отношении установленного порядка при проведении пикетирования.
Фотография сантехники была опубликована на канале «Остапа понесло» сети Telegram. Унитазы были разукрашены в цветовых тонах флага Украины с надписями в поддержку иностранного государства.
39-летний гражданин Молдавии и 48-летний россиянин были задержаны вчера у здании украинского посольства в Москве. Их пикет был не согласован. На мужчин были составлены протоколы по административному нарушению в отношении установленного порядка при проведении пикетирования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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