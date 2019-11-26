ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 25 ноября, двое активистов принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве, сообщает телеканал «РЕН».

Фотография сантехники была опубликована на канале «Остапа понесло» сети Telegram. Унитазы были разукрашены в цветовых тонах флага Украины с надписями в поддержку иностранного государства.

39-летний гражданин Молдавии и 48-летний россиянин были задержаны вчера у здании украинского посольства в Москве. Их пикет был не согласован.  На мужчин были составлены протоколы по административному нарушению в отношении установленного порядка при проведении пикетирования.

 