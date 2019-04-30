Активисты протестного движения ожидают штурма силовиков рядом со строящимся мусорным полигоном в Архангельской области
ИА «Ореанда-Новости» В Архангельской области к станции Шиес, рядом с которой региональные власти собираются оборудовать полигон для мусора и где протестующие против строительства разбили лагерь и заблокировали дороги, прибыл железнодорожный состав с бойцами Росгвардии и полиции. Активисты ожидают штурма.
По сообщению участника акции, заместителя председателя экологической организации «Комитет спасения Печоры» Ивана Иванова, сотрудники правоохранительных органов прибыли из Архангельска в товарных вагонах.
В социальных сетях обсуждается экипировка прибывших подразделений, публикуются фото-и видеоматериалы с места событий.
Ранее в столице региона проходили многочисленные акции протеста против постройки мусорного полигона. Помимо этого архангелогородцы требовали отставки губернатора Игоря Орлова. Было задержано несколько активистов.
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