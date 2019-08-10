10.08.2019, 16:40
Акцию протеста в Москве посетило более 47 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». Согласованный митинг в Москве посетили 47, 2 тысяч человек, сообщает «Белый счётчик».
В МВД сообщили, что нарушений во время митинга не было. По данным ведомства, на митинге было около 20 тысяч человек. При этом «Белый счётчик» в начале акции заявлял о 40 тысячах участников.
Напомним, в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили к выборам. На мероприятии выступили артисты, в том числе рэпер Face и группа «Кровосток».
В МВД сообщили, что нарушений во время митинга не было. По данным ведомства, на митинге было около 20 тысяч человек. При этом «Белый счётчик» в начале акции заявлял о 40 тысячах участников.
Напомним, в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили к выборам. На мероприятии выступили артисты, в том числе рэпер Face и группа «Кровосток».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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