В МВД сообщили, что нарушений во время митинга не было. По данным ведомства, на митинге было около 20 тысяч человек. При этом «Белый счётчик» в начале акции заявлял о 40 тысячах участников.Напомним, в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили к выборам. На мероприятии выступили артисты, в том числе рэпер Face и группа «Кровосток».