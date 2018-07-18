



ИА «Ореанда-Новости» . Сообщения о повышении пенсионного возраста вызвали недовольство граждан во многих регионах России. Главы 12 субъектов Российской Федерации отказались публично поддержать данный проект. После принятия, одобренный Государственной думой законопроект, был направлен в Счётную палату России на изучение. В ведомстве изучили документ и вынесли решение о необходимости его доработки.

В заключении Счётной палаты, которое подписал Алексей Кудрин, говорится о том, что претензий к самой концепции пенсионной реформы у специалистов нет, но вот некоторые пункты закона нуждаются в объяснении.





В частности, требует уточнения пункт об индексации пенсионных выплат – непонятно, как повышение пенсионного возраста приведёт к этому.



Также в документе нет полной информации о том, какие необходимо соблюсти условия, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить устойчивость пенсионной системы.



Требуется спрогнозировать изменения количества получателей пенсионных выплат и механизм увеличения размера пенсионных пособий выше уровня инфляции.



Концептуальных замечаний к законопроекту у экспертов Счётной палаты не возникло, а недоработки могут быть устранены во втором чтении закона.





Алексей Кудрин уже давно заявлял о необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению, благодаря реформе уровень жизни вышедших на пенсию станет намного лучше, ведь пенсионные выплаты возрастут на 30 %.





Напомним, что пенсионная реформа была одобрена Правительством Российской Федерации 14 июля. Её суть заключается в повышении пенсионного обеспечения за счёт увеличения пенсионного возраста. Для мужчин – до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и закончится в 2028 году. Для женщин этот период продлится до 2034 года.





17 июля проект пенсионной реформы получил поддержку в комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.



Однако у депутатов возник вопрос, насколько объективны предложенные границы пенсионного возраста. Также законодатели отметили, что нужно рассмотреть ситуации более раннего выхода на пенсию, но с меньшими выплатами.





Максим Топилин, министр труда, сделал заявление, где отметил, что благодаря пенсионной реформе к 2024 году число пенсионеров снизится почти на 4,6 миллиона человек. Снижение количества пенсионеров позволит сделать размер средней российской пенсии в два раза выше прожиточного минимума. Также Топилин отметил, что выбранное время отлично подходит для осуществления пенсионных изменений с точки зрения наименьших рисков для рынка труда.