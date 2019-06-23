ИА «Ореанда-Новости». Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Балтийское море полностью простреливается военными комплексами РФ. В случае агрессивного поведения со стороны воздушных сил США, авианосец этой страны может не покинуть акваторию.

Давай интервью Леонков ФБА «Экономика сегодня» отметил, что наибольшую опасность для военных сил НАТО представляет противокорабельные ракеты «Оникс». Расстояние, на которой они могут поражать цель – 600 км.

Арсенал российской армии постоянно пополняется и совершенствуется. Действуют как защитные, так и поражающие установки.

Многие политики Скандинавских стран выступают против вступления в Альянс, во избежание негативных последствий, которые уже случались в истории этих стран.