ИА «Ореанда-Новости» Игра закончилась со следующим счётом: «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Причём, ни для кого не секрет, что четыре гола забил Мейсек.

Почему омский Авангард сдает позиции? Причина в том, что команда потеряла 5 человек из основного состава среди которых: Манукян, Зернов, Емелин, Френссон, Широков. Тут уж любая команда поблекнет.

Теперь главной тройкой нового сезона станут Андригетто, Кошелев и Семенов. Кошелев, с которым у тренера Хартли были напряжённые отношения, будет забивать важные голы.





Источник: ИА «Ореанда-Новости».