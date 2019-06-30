ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с докладом американского Центра международной политики в течение 10 лет США смогли бы сэкономить около 1,2 триллиона долларов на расходах на оборону.

Чтобы это произошло, Белый дом должен принять несколько новых решений. Специалисты полагают, что можно уменьшить численность армии и количество военных баз. Правительству также рекомендовали воздерживаться от участия в военных конфликтах в других странах и отменить модернизацию ядерных вооружений.

Эксперты обратились к правительству с призывом признать тот факт, что ни Россия, ни Китай не представляют для Америки угрозы в аспекте применения обычных вооружений, поскольку эти страны ориентированы в первую очередь на укрепление военного потенциала вблизи собственных границ.