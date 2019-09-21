ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Национального института старения США выяснили, что признаками начала болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут быть ухудшение зрения, ориентации в пространстве, а также сложности с логическим мышлением и принятием решений.

Врачи утверждают, что однозначного способа поставить диагноз в отношении самому себе или близким людям нет, поскольку на начальном этапе симптомы заболевания индивидуальны. В частности, проблемы с памятью могут свидетельствовать, например, всего лишь о лёгком когнитивном расстройстве.

Эксперты подтвердили, что в группе риска болезни Альцгеймера находятся люди пожилого возраста. По данным сотрудников института, в настоящее время около трети людей старше 85 лет могут страдать этим заболеванием. В США оно диагностировано у 5,5 миллиона человек старше 65 лет.