02.02.2020, 14:09
Американские СМИ дали оценку огнемётам российского производства
ИА «Ореанда-Новости». Издание The National Interest в своём материале о российских тяжёлых огнемётах "Солцепёк" заявляет, что они являются на поле боя серьёзной опасностью.
В публикации заявлено, "Солнцепёки" имеют разрушительную мощь, которая позволяет уничтожать силы противника, находящиеся в туннелях и бункерах. Также заявлено, что атаки тяжёлых огнемётов оказывают мощный психологический эффект.
При этом в материале уточняется, что "Солнцепёки" нельзя отнести к классическим огнемётам, так как они ушли далеко от солдат времён Второй мировой войны, которые были вооружены ранцевыми огнемётами.
На самом деле, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, которая установлена на шасси танка Т-72, выстреливает термобарическими ракетами. Объясняется, что данное оружие смешивает воздух в облаке и топливо, в результате этого создаётся с помощью давления и высокой температуры мощный разрушительный эффект.
В публикации заявлено, "Солнцепёки" имеют разрушительную мощь, которая позволяет уничтожать силы противника, находящиеся в туннелях и бункерах. Также заявлено, что атаки тяжёлых огнемётов оказывают мощный психологический эффект.
При этом в материале уточняется, что "Солнцепёки" нельзя отнести к классическим огнемётам, так как они ушли далеко от солдат времён Второй мировой войны, которые были вооружены ранцевыми огнемётами.
На самом деле, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, которая установлена на шасси танка Т-72, выстреливает термобарическими ракетами. Объясняется, что данное оружие смешивает воздух в облаке и топливо, в результате этого создаётся с помощью давления и высокой температуры мощный разрушительный эффект.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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