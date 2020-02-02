ИА «Ореанда-Новости». Издание The National Interest в своём материале о российских тяжёлых огнемётах "Солцепёк" заявляет, что они являются на поле боя серьёзной опасностью. 

В публикации заявлено, "Солнцепёки" имеют разрушительную мощь, которая позволяет уничтожать силы противника, находящиеся в туннелях и бункерах. Также заявлено, что атаки тяжёлых огнемётов оказывают мощный психологический эффект. 

При этом в материале уточняется, что "Солнцепёки" нельзя отнести к классическим огнемётам, так как они ушли далеко от солдат времён Второй мировой войны, которые были вооружены ранцевыми огнемётами. 

На самом деле, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, которая установлена на шасси танка Т-72, выстреливает термобарическими ракетами. Объясняется, что данное оружие смешивает воздух в облаке и топливо, в результате этого создаётся с помощью давления и высокой температуры мощный разрушительный эффект.