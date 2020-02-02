В публикации заявлено, "Солнцепёки" имеют разрушительную мощь, которая позволяет уничтожать силы противника, находящиеся в туннелях и бункерах. Также заявлено, что атаки тяжёлых огнемётов оказывают мощный психологический эффект.При этом в материале уточняется, чтоНа самом деле, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, которая установлена на шасси танка Т-72, выстреливает термобарическими ракетами. Объясняется, что данное оружие смешивает воздух в облаке и топливо, в результате этого создаётся с помощью давления и высокой температуры мощный разрушительный эффект.