ИА «Ореанда-Новости» Представители Северного командования Вооружённых сил США сообщили, что американские военные осуществляют активное наблюдение за развёртыванием отряда судов Северного флота, возглавляемого фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», в порту столицы Кубы Гаваны.

«Мы не будем обсуждать все предпринятые меры, но командование воздушно-космической обороны Северной Америки проводит воздушные операции для защиты США и Канады», – заявило командование в одной из социальных сетей.

На флагман российской военно-морской группы в Гаване запланировано прибытие Чрезвычайного и Полномочного посла России в Кубе Андрея Гуськова, а также высших офицеров кубинской армии.