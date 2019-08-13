ИА «Ореанда-Новости» Глава командования специальными операциями США, генерал Ричард Кларк сообщил, что в подразделениях спецназа будут проведены проверки на предмет соблюдения норм «культуры и этики».

«Недавние инциденты поставили под вопрос нашу культуру и этику и угрожают доверию, возложенному на нас», – указано в соответствующей записке офицера. Недавно средства массовой информации сообщили, что из Ирака был отозван взвод «морских котиков» в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах и употреблении спиртного в свободное время, что прямо запрещено уставом. Помимо этого внутреннее расследование в подразделениях военно-морского флота США выявило предположительное употребление некоторыми «морскими котиками» кокаина и других «незаконных веществ».

Теперь Кларк инициирует проверку, результаты которой должны стать известны в ноябре.