ИА «Ореанда-Новости». Стратегический беспилотник США провёл разведку у границ Крымского полуострова.

Об операции, которую проводит беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Летательный аппарат взлетел с острова Сицилия, на котором располагается авиабаза НАТО. Он провёл мониторинг границы Донбасса, а затем отправился на разведывательный полёт вдоль побережья Чёрного моря.

В этом году частота разведывательных полётов ВВС НАТО выросла. Чаще всего беспилотники и другая военная техника осуществляет разведку вблизи Крыма, Краснодарского края, над акваторией Балтийского моря. Без зарубежного внимания не остаются и российские базы в Сирии.