ИА «Ореанда-Новости» Вечером 29 июня ракетный эсминец «Карни» Военно-морских сил США вошёл в воды Чёрного моря и направился в Одессу.

Корабль несёт крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров. «Карни» будет участвовать в учениях «Морской бриз – 2019», в которых будут задействованы войска США и Украины. Учения начнутся 1 июля и будут проходить на море, под водой, на суше и в воздухе.

Ранее в одесский порт прибыло отделение американской морской пехоты, который были доставлены на быстроходном транспортно-десантном корабле USNS Yuma.

В соответствии с законами Украины в стране не могут размещаться военные базы других государств, поэтому для допуска иностранных военных каждый раз издаётся специальный закон по представлению президента. В отношении «Морского бриза» такой документ был подписан Петром Порошенко в марте 2019 года.