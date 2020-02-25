ИА «Ореанда-Новости». Задержан студент из США, напавший на московского полицейского.

По сообщению ТАСС, Тревор Рид, американский студент, совершил нападение на полицейского в Москве. Правонарушение было оценено как нападение с риском для жизни сотрудника правоохранительных органов. На молодого человека уже заведено уголовное дело.

Сейчас студент из Университета Северного Техаса находится в отделении полиции и взят под стражу до выяснения подробностей происшествия. Ему предъявлены обвинения в отношении совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, известную как «применение насилия в отношении представителя власти».