ИА «Ореанда-Новости» Командующий Военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян заявил журналистам издания Breaking Defense, что у американских военных есть план преодоления российской системы противовоздушной обороны в Калининграде.

Офицер заверил, что в Пентагоне готовы своевременно ответить на возможную агрессию со стороны России на территории Европы. «Мы отрабатываем эту схему. Мы всё время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», – сказал Харригян.

Подробности военного плана генерал не обнародовал. Breaking Defense пишет, что в случае его реализации будет осуществляться всестороннее наступление на земле, в воздухе, в море и в космосе, а также в киберпространстве и в радиоэлектронной сфере.