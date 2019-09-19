19.09.2019, 08:29
Американский военный заявил, что превосходство НАТО над Россией потеряно
ИА «Ореанда-Новости» Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в течение последних лет НАТО теряет военное превосходство над Россией.
Военный указал на то, министры обороны государств, входящих в Североатлантический альянс, признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, преимуществ блока перед ней уже нет и именно по этой причине в мае 2019 года главы оборонных ведомств приняли новую стратегию НАТО.Данфорд также сообщил, что на прошедшей 13–15 сентября встрече министров обороны обсуждалась общая концепция НАТО по обороне и сдерживанию и основополагающая концепция операций. «Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала», – сказал офицер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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