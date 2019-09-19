ИА «Ореанда-Новости» Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в течение последних лет НАТО теряет военное превосходство над Россией.

Военный указал на то, министры обороны государств, входящих в Североатлантический альянс, признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, преимуществ блока перед ней уже нет и именно по этой причине в мае 2019 года главы оборонных ведомств приняли новую стратегию НАТО.

Данфорд также сообщил, что на прошедшей 13–15 сентября встрече министров обороны обсуждалась общая концепция НАТО по обороне и сдерживанию и основополагающая концепция операций. «Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала», – сказал офицер.