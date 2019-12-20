20.12.2019, 09:51
Аналитики назвали причину того, почему РФ теряет сотни миллиардов долларов
ИА «Ореанда-Новости». Из-за загрязненного воздуха потери РФ достигают сотен миллиардов долларов. Об этом заявили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, впервые изучившие влияние на экономику загрязнения атмосферы.
По их словам, 0,3 процента мирового ВВП стоила всему мира данная проблема в экологии. Ещё порядка шести процентов были отняты расходами на социальную поддержку, связанную с этой проблемой.
В 447,6 миллиарда аналитики оценили в 2015 году ущерб от плохого воздуха для РФ. Это составляет 12,5 процента российского ВВП. Это первый на планете показатель в относительных цифрах. По абсолютному же значению на первом месте находится КНР - 1,6 триллиона.
По их словам, 0,3 процента мирового ВВП стоила всему мира данная проблема в экологии. Ещё порядка шести процентов были отняты расходами на социальную поддержку, связанную с этой проблемой.
В 447,6 миллиарда аналитики оценили в 2015 году ущерб от плохого воздуха для РФ. Это составляет 12,5 процента российского ВВП. Это первый на планете показатель в относительных цифрах. По абсолютному же значению на первом месте находится КНР - 1,6 триллиона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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