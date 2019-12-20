Из-за загрязненного воздуха потери РФ достигают сотен миллиардов долларов. Об этом заявили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, впервые изучившие влияние на экономику загрязнения атмосферы.В 447,6 миллиарда аналитики оценили в 2015 году ущерб от плохого воздуха для РФ. Это составляет 12,5 процента российского ВВП. Это первый на планете показатель в относительных цифрах. По абсолютному же значению на первом месте находится КНР - 1,6 триллиона.