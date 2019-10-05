Такое заявление сделал ряд специалистов-политологов и экономистов.

По информации, предоставленной сотрудниками Министерства экономического развития Российской Федерации, на территории Сибирского федерального округа только один регион может похвастаться значительным ростом валового регионального продукта. Этим регионом является Иркутская область. С другой стороны, такой крупный российский регион как Красноярский край может стать в течение последующих пяти лет замыкающим в рейтинге сибирских регионов по данному показателю. Специалисты отметили, что на место в рейтинге влияет ряд факторов. К ним можно отнести низкие стартовые позиции того или иного региона, при которых прогнозы на рост экономических показателей становятся несколько завышенными. Если следовать этому прогнозу, то у Иркутской области есть ещё время и ресурсы, чтобы оставаться в лидерах по Сибирскому округу. Красноярский край, в свою очередь, уже к 2024 году может оказаться на пределе своих экономических возможностей.

По информации, предоставленной пресс-секретарём губернатора Красноярского края, в регионе существуют крупные инвестиционные проекты. Однако, ждать скорой финансовой отдачи от них не стоит – все проекты направлены на долгосрочное развитие.

Стоит отметить, что у экспертов нет однозначного мнения на заявление о том, влияют ли экономические показатели регионов на положение их глав. Однако, глава Красноярского края Александр Усс состоит на хорошем счету у федеральных властей. А глава процветающей иркутской области Сергей Левченко, по мнению политологов, может ждать скорой отставки.