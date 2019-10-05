Аналитики: России не стоит в ближайшее время надеяться на мощь Сибири
По информации, предоставленной сотрудниками Министерства экономического развития Российской Федерации, на территории Сибирского федерального округа только один регион может похвастаться значительным ростом валового регионального продукта. Этим регионом является Иркутская область. С другой стороны, такой крупный российский регион как Красноярский край может стать в течение последующих пяти лет замыкающим в рейтинге сибирских регионов по данному показателю. Специалисты отметили, что на место в рейтинге влияет ряд факторов. К ним можно отнести низкие стартовые позиции того или иного региона, при которых прогнозы на рост экономических показателей становятся несколько завышенными. Если следовать этому прогнозу, то у Иркутской области есть ещё время и ресурсы, чтобы оставаться в лидерах по Сибирскому округу. Красноярский край, в свою очередь, уже к 2024 году может оказаться на пределе своих экономических возможностей.
По информации, предоставленной пресс-секретарём губернатора Красноярского края, в регионе существуют крупные инвестиционные проекты. Однако, ждать скорой финансовой отдачи от них не стоит – все проекты направлены на долгосрочное развитие.
Стоит отметить, что у экспертов нет однозначного мнения на заявление о том, влияют ли экономические показатели регионов на положение их глав. Однако, глава Красноярского края Александр Усс состоит на хорошем счету у федеральных властей. А глава процветающей иркутской области Сергей Левченко, по мнению политологов, может ждать скорой отставки.
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