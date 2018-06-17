РЕАНДА-НОВОСТИ. О На странице сына певицы Аниты Цой был опубликован пост, в котором поделился с подписчиками информацией о том, что его мама попала в смертельное ДТП. Согласно опубликованной информации, артистка направлялась домой со своей подругой, но столкнулась с другим автомобилем, которым управляла женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП, виновница аварии и подруга Аниты Цой скончались на месте, а сама артистка была госпитализирована с серьёзными травмами головы, рук и ног, говорится в публикации. В конце сообщения автор обратился к подписчикам с просьбой о помощи в сборе денег, а именно – 62 тысяч рублей.

Спустя время испуганные поклонники выяснили, что это ловушка мошенников. Анита Цой прояснила ситуацию, предупредив своих подписчиков, что аккаунт её сына взломан. Она сообщила, что с ней всё в порядке, а информацию о смертельной аварии распространили недоброжелатели, которые хотели нажиться на поклонниках и родственниках певицы. Анита Цой была шокирована подобной низостью и поспешила прокомментировать ситуацию.

Поклонники поддержали певицу, отметив, что на такой поступок способны только беспринципные люди. Они убедили артистку, что не стоит переживать из-за этой неприятной ситуации, так как подобные попытки мошенничества встречаются сплошь и рядом. Подписчики порекомендовали артистке написать заявление в полицию, чтобы наказать преступников. Когда сыну Аниты Цой удалось восстановить доступ к своей странице, он принёс свои извинения перед подписчиками и отметил, что низость мошенников повергла его в шок.

Отметим, что в подобной ситуации приходилось оказывать многим звёздам. Как правило, преступникам удавалось заполучить и личный фотоснимки артистов. Но большинству преступников не удаётся скрыться безнаказанно.