Анита Цой прояснила слухи о смертельном ДТП с её участием
Спустя время испуганные поклонники выяснили, что это ловушка мошенников. Анита Цой прояснила ситуацию, предупредив своих подписчиков, что аккаунт её сына взломан. Она сообщила, что с ней всё в порядке, а информацию о смертельной аварии распространили недоброжелатели, которые хотели нажиться на поклонниках и родственниках певицы. Анита Цой была шокирована подобной низостью и поспешила прокомментировать ситуацию.
Поклонники поддержали певицу, отметив, что на такой поступок способны только беспринципные люди. Они убедили артистку, что не стоит переживать из-за этой неприятной ситуации, так как подобные попытки мошенничества встречаются сплошь и рядом. Подписчики порекомендовали артистке написать заявление в полицию, чтобы наказать преступников. Когда сыну Аниты Цой удалось восстановить доступ к своей странице, он принёс свои извинения перед подписчиками и отметил, что низость мошенников повергла его в шок.
Отметим, что в подобной ситуации приходилось оказывать многим звёздам. Как правило, преступникам удавалось заполучить и личный фотоснимки артистов. Но большинству преступников не удаётся скрыться безнаказанно.
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