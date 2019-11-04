04.11.2019, 18:34
Аномальная температура достигнет рекордного значения за последние 140 лет
ИА «Ореанда-Новости». Аномальная температура за ноябрь достигнет рекордного значения за последние 140 лет, прогнозирует Гидрометцентр России.
Рекордное тепло будет наблюдаться завтра, 5 ноября, в Москве. Столбик термометра будет достигать +14 градусов по Цельсию. 140 лет в нашей стране не наблюдалось такого показателя. Рекорд в метеонаблюдении будет поставлен завтра, если прогноз синоптиков окажется верным.
Ранее рекорд наблюдался в 1922 году и в 2013 году, когда показатель термометра поднимался до +10,3 градусов по Цельсию.
Тёплая погода продержится в Москве до конца недели. Возможны осадки в виде дождя.
Рекордное тепло будет наблюдаться завтра, 5 ноября, в Москве. Столбик термометра будет достигать +14 градусов по Цельсию. 140 лет в нашей стране не наблюдалось такого показателя. Рекорд в метеонаблюдении будет поставлен завтра, если прогноз синоптиков окажется верным.
Ранее рекорд наблюдался в 1922 году и в 2013 году, когда показатель термометра поднимался до +10,3 градусов по Цельсию.
Тёплая погода продержится в Москве до конца недели. Возможны осадки в виде дождя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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