Рекордное тепло будет наблюдаться завтра, 5 ноября, в Москве. Столбик термометра будет достигать +14 градусов по Цельсию. 140 лет в нашей стране не наблюдалось такого показателя. Рекорд в метеонаблюдении будет поставлен завтра, если прогноз синоптиков окажется верным.Тёплая погода продержится в Москве до конца недели. Возможны осадки в виде дождя.