Рассмотрением этого вопроса занимаются и другие государственные ведомства.

По информации, предоставленной начальником контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимиром Мишеловиным, ФАС выступает за возвращение продажи пива на стадионах. Такое неофициальное заявление сделал чиновник во время проведения форума под названием «Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе». Задуматься о продаже пива заставил проведённый в прошлом году Чемпионат мира по футболу. Напомним, что в 2018 году на российских стадионах был отменён закон, запрещающий продавать пиво и пивные напитки на территории футбольных стадионов. Мировой футбольный чемпионат продемонстрировал, что употребление этого низкоалкогольного напитка поклонниками самого народного вида спорта не привёл к серьёзным проблемам.

Согласно статистическим данным, в прошлом году не произошло какого-то резкого взлёта употребления пенного напитка. Не было зафиксировано правонарушений, связанных с чрезмерным употреблением пива, соответственно, рисков нет, заключил чиновник. В целом, реализация на стадионах пива и пивных напитков создаёт своего рода ощущение праздника. Если человек решил выпить огромное количество алкогольных напитков и опьянеть, то сделает это за пределами стадиона, поделился своим личным мнением Владимир Мишеловин.

Напомним, что вопрос возвращения пива на стадионы уже рассматривается правительством России. В частности, министерство спорта Российской Федерации и министерство здравоохранения России ищут оптимальное решение этого вопроса. Законопроект поступил уже на рассмотрение в российскую Государственную Думу.