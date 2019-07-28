ИА "Ореанда-Новости" В первые выходные августа на столичных улицах откроются бахчевые развалы. В этом году первый день продажи арбузов в Москве придётся на 3 августа.

Арбузные развалы будут организованы в специально отведённых местах. Торговля в иных местоположениях будет считаться официально незаконной. По информации, предоставленной руководителем столичного департамента торговли и услуг Алексеем Немерюком, продавцы арбузов и дынь выйдут на улицы Москвы 3 августа. Точное количество и месторасположение точек продажи этой сахарной ягоды в настоящий момент неизвестно. Однако, в прошлом году в столице функционировало около двухсот сорока бахчевых развала. Стоимость одного килограмма арбуза в прошлом году составляла порядка тридцати рублей, а дыни – семьдесят рублей.

Стоит отметить, что специалисты Роскачества напоминают покупателям о том, что каждый продавец обязан иметь при себе документы, в которых упоминалось бы о происхождении продаваемых бахчевых культур, а также о их безопасности. Покупателям также стоит вспомнить основные способы выбора спелого арбуза. Наиболее распространённым является стук по арбузу – звук должен быть гулким и напоминать вибрацию.

Арбуз обладает многими полезными для организма человека свойствами: это сильное мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, жаропонижающее, слабительное и общеукрепляющее средство. Арбуз нормализует процессы обмена веществ, однако, стоит помнить, что он усиливает перистальтику кишечника. Дыня, в свою очередь, содержит сахар, витамины групп А, Р и С, каротин, а также фолиевую и аскорбиновую кислоту, калий, натрий, клетчатку. Дыня хорошо утоляет жажду, что актуально для жаркого времени года.