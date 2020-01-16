16.01.2020, 23:18
Арендодателей квартир заставят платить налог
ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство планирует обязать арендодателей квартир платить дополнительный налог.
Эксперты посчитали, что примерно 200 миллиардов рублей ежегодно можно получать в качестве налога от россиян, которые сейчас сдают свою недвижимость без оформления официального договора. На конец 2019 года ориентировочно 5,2 миллиона квартир сдаются в длительную аренду. Власти хотят обязать всех арендодателей проходить регистрацию на специальной платформе-агрегаторе. После этого станет известно точное количество жилплощади, сдаваемой в аренду.
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Эксперты посчитали, что примерно 200 миллиардов рублей ежегодно можно получать в качестве налога от россиян, которые сейчас сдают свою недвижимость без оформления официального договора. На конец 2019 года ориентировочно 5,2 миллиона квартир сдаются в длительную аренду. Власти хотят обязать всех арендодателей проходить регистрацию на специальной платформе-агрегаторе. После этого станет известно точное количество жилплощади, сдаваемой в аренду.
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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