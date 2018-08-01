ИА «Ореанда-Новости». В Москве суд вынес решение арестовать двух офицеров федеральной спецслужбы, которые занимались расследованием коррупционного дела в ФСИН. Информацию об этом сообщили на сайте военного суда.

Сергея Никитюка и Константина Стрыкова гарнизонный военный суд Москвы арестовал, такую меру пресечения выбрали для них на время следствия. Оба сотрудника работают в элитном управлении «М» ФСБ.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что офицеры ФСБ в ФСИН проводили масштабное расследование, благодаря действиям борцов с коррупцией, был арестован Олег Коршунов, замдиректора тюремного ведомства.

Но, согласно версии следствия, офицеры сами участвовали в незаконной сделке и оказались в камерах СИЗО «Лефортово» рядом с чиновниками, которых они разрабатывали. Арестованные офицеры свою вину отрицают.

Следователи считают, что в 2016 году Никитюк и Стрыков участвовали в афере: власти собирались снести строительный рынок, принадлежавший коммерческой структуре. Тогда офицеры пообещали руководителю «решить вопрос», используя свои связи в различных структурах.

Потерпевший сообщил, что правоохранители потребовали переписать половину фирмы с уставным капиталом 4,6 млн рублей на стороннего человека. Таким образом офицеры обещали помочь сохранить бизнес.

Сделка с тем человеком, который должен был стать «владельцем» половины фирмы, сорвалась, но позже 50 процентов компании оформили на его мать.

Рынок по итогу снесли, но владельцу выплатили компенсацию в 90 млн рублей. Владелец посчитал себя обманутым и написал заявление в полицию. Завели уголовное дело на офицеров, их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, делом занялся центральный аппарат Следственного комитета.

Офицеры вины не признают. Адвокаты сообщают, что сторона защиты не исключает версию мести оперативникам ФСБ за их профессиональную деятельность. Они принимали участие во многих крупных расследованиях и разоблачениях в ФСИН в последние годы.

«Коммерсантъ» пишет, что коллеги и знакомые характеризовали арестованных офицеров скромными людьми: Никитюк, утверждают они, в небольшой квартире проживал с тремя детьми, а Константин Струков совсем недавно приобрёл жилье в ипотеку.