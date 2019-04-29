ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовали Андрея Втюрина, заместителя главы национального Совета безопасности, в прошлом начальника службы охраны президента страны Александра Лукашенко. Сообщается, что против него возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, подозрения связаны с взяточничеством. Официальной информации о задержании Втюрина нет.

Задержанный служил в охране президента начиная с 1995 года. Пост её главы он занимал в 2007–2014 годах. В 2014 году Втюрин был назначен заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.