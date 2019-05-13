ИА «Ореанда-Новости» Стало известно, что бывший заместитель начальника управления капитального строительства Федеральной службы безопасности (ФСБ) полковник Анатолий Наумов содержится под стражей в связи с обвинением в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Наумов получил от бывших руководителей строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаила Лягина и Андрея Симонова, которые должны были строить дома для сотрудников ФСБ в Сочи, более 7 миллионов рублей за общее покровительство. Лягин и Симонов были признаны виновными в хищении у ФСБ почти 400 миллионов рублей при строительстве и осуждены на 4 года лишения свободы каждый.

Теперь разрабатывается следственная версия о передаче застройщиками взяток Наумову, с тем чтобы избегать проверок со стороны подрядчика в лице управления капитального строительства ФСБ. Лягин и Симонов дали показания против Наумова. Информация о взятках была подтверждена ещё одним фигурантом этого дела, который также отбывает заключение.

Кроме того, проверяются сведения о причастности к данным преступлениям ещё нескольких сотрудников управления капитального строительства ФСБ.