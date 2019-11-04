Об этом сообщено в следственном управлении СК РФ.В сообщении говорится о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал заместитель министра культуры Удмуртии. Его обвиняют по статье "получение взятки в крупном размере".Согласно сведениям ведомства, чиновника задержали 1 ноября, когда он получал вторую часть денег. Всего чиновник требовал у предпринимателя 280 тысяч рублей. Чиновника, вымогавшего деньги, взяли с поличным сотрудники ФСБ.