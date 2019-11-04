04.11.2019, 13:19
Арестован замминистра культуры Удмуртии
ИА «Ореанда-Новости»Судом был арестован заместитель министра культуры Удмуртии. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Заявлено, что чиновник вымогал денег у предпринимателя, поставлявшего товар в учреждение культуры Удмуртии. Об этом сообщено в следственном управлении СК РФ.
В сообщении говорится о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал заместитель министра культуры Удмуртии. Его обвиняют по статье "получение взятки в крупном размере".
Согласно сведениям ведомства, чиновника задержали 1 ноября, когда он получал вторую часть денег. Всего чиновник требовал у предпринимателя 280 тысяч рублей. Чиновника, вымогавшего деньги, взяли с поличным сотрудники ФСБ.
В сообщении говорится о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал заместитель министра культуры Удмуртии. Его обвиняют по статье "получение взятки в крупном размере".
Согласно сведениям ведомства, чиновника задержали 1 ноября, когда он получал вторую часть денег. Всего чиновник требовал у предпринимателя 280 тысяч рублей. Чиновника, вымогавшего деньги, взяли с поличным сотрудники ФСБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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