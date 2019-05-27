ИА «Ореанда-Новости» Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что арестован подозреваемый в причастности к взрыву в городе Лионе, который произошёл 24 мая. Впоследствии глава города Жерар Коллон сообщил о задержании ещё одного лица.

Сотрудники полиции разыскивали мужчину, который был зафиксирован на видеозаписи с камеры наблюдения в день инцидента. Он подъехал на велосипеде и оставил свёрток, который затем взорвался. В результате взрыва в центре города пострадали более десяти человек.

Министр отметил высокий профессионализм антитеррористического отделения полиции, лионской судебной полиции и Главного управления внутренней безопасности.