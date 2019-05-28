ИА «Ореанда-Новости» Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило в одной из социальных сетей, что предпринятая израильскими военными атака на пусковую установку на территории Сирии стала ответом на запуск ракет по израильскому истребителю. «ЦАХАЛ серьёзно относится к любой угрозе его самолётам и действует в их защиту», – сказано в сообщении.

Сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на источник в оборонном ведомстве сообщило, что в результате израильской атаки. Также упомянуто, что уничтожена одна единица военной техники.