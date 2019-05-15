Это первый магазин, открытый в регионе России, который имеет обновлённый дизайн. Магазин заменил и привычные для покупателей цветовые решения.Это слово в переводе с французского означает "смелый", "отважный", "оригинальный". Концепция таких магазинов ранее в российских регионах не встречалась, подобные торговые точки были открыты только в Москве. "Ашан"-одастор, по словам генерального директора «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми, презентован москвичам в 2017 году.Продавцы будут одеты в новую униформу. Несмотря на то, что площадь магазина меньше, чем в первом "Ашане" Челябинска единиц товаров здесь представлено гораздо больше. Это достигнуто путём замены горизонтальных камер многоярусными стеллажами. Также точечная раскладка товаров вытеснила здесь вертикальное размещение. В обновлённом магазине появились кассы самообслуживания - теперь клиент гипермаркета может расплатиться за покупки без участия продавца-кассира.Кроме основной функции гипермаркета продавать товары, в челябинском "Ашане" есть места для отдыха и питания своих посетителей. Это кафе, пекарня, фреш-бар. Для посетителей с маленькими детьми предусмотрена игровая площадка. При покупке свежего мяса и рыбы у покупателей "Ашана" есть возможность приготовить эти продукты прямо в магазине.