04.11.2019, 14:51
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в кино
ИА «Ореанда-Новости»Кристина Асмус посетовала на травлю, которая сейчас происходит в социальных сетях. Поводом для травли послужила то, что актриса сыграла в эротической сцене.
По её заявлению, некоторые пользователи назвали слишком откровенным один из эпизодов фильма, в котором она снялась.
Асмус считает, что люди, которые организовали её травлю, делают это для того, чтобы добиться её развода с Гариком Харламовым. Также она говорит, что недоброжелатели хотят лишить её родительских прав.
Актриса рассказала, что сейчас массированно атакуются страницы её дочери и пишутся её близким позорные письма. Так же она сообщила о жалобах на неё в Минкульт. По предположениям актрисы, о ней умышленно распространяется недостоверная информация и пишутся негативные вещи. Асмус выступила с призывом к своим почитателям не обращать внимания на ложную информацию о ней.
По её заявлению, некоторые пользователи назвали слишком откровенным один из эпизодов фильма, в котором она снялась.
Асмус считает, что люди, которые организовали её травлю, делают это для того, чтобы добиться её развода с Гариком Харламовым. Также она говорит, что недоброжелатели хотят лишить её родительских прав.
Актриса рассказала, что сейчас массированно атакуются страницы её дочери и пишутся её близким позорные письма. Так же она сообщила о жалобах на неё в Минкульт. По предположениям актрисы, о ней умышленно распространяется недостоверная информация и пишутся негативные вещи. Асмус выступила с призывом к своим почитателям не обращать внимания на ложную информацию о ней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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