По её заявлению, некоторые пользователи назвали слишком откровенным один из эпизодов фильма, в котором она снялась.Асмус считает, что люди, которые организовали её травлю, делают это для того, чтобы добиться её развода с Гариком Харламовым. Также она говорит, что недоброжелатели хотят лишить её родительских прав.Актриса рассказала, что сейчас массированно атакуются страницы её дочери и пишутся её близким позорные письма. Так же она сообщила о жалобах на неё в Минкульт. По предположениям актрисы, о ней умышленно распространяется недостоверная информация и пишутся негативные вещи. Асмус выступила с призывом к своим почитателям не обращать внимания на ложную информацию о ней.