Списки были опубликованы на сайтеВпервые за последние два десятка лет американские специалисты не попали в список. В нём числятся только российские астронавты. Полёт на МКС запланирован на осень 2020 года.По словам специалиста Центра подготовки космонавтов, вывешенные списки были утверждены членами межведомственной комиссии. Если состав экипажа не изменится, то это будет первый и единственный полёт, в котором все астронавты - соотечественники. Обычно все космические миссии