19.11.2019, 11:57
Астронавты из США не попали в список экипажа корабля «Союз»
ИА «Ореанда-Новости». Астронавты из США не попали в список экипажа космического корабля «Союз», сообщает издательство «РИА Новости».
Списки были опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов. Впервые за последние два десятка лет американские специалисты не попали в список. В нём числятся только российские астронавты Николай Чуб, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Полёт на МКС запланирован на осень 2020 года.
По словам специалиста Центра подготовки космонавтов, вывешенные списки были утверждены членами межведомственной комиссии. Если состав экипажа не изменится, то это будет первый и единственный полёт, в котором все астронавты - соотечественники. Обычно все космические миссии включают в себя хотя бы одного иностранного специалиста.
Списки были опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов. Впервые за последние два десятка лет американские специалисты не попали в список. В нём числятся только российские астронавты Николай Чуб, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Полёт на МКС запланирован на осень 2020 года.
По словам специалиста Центра подготовки космонавтов, вывешенные списки были утверждены членами межведомственной комиссии. Если состав экипажа не изменится, то это будет первый и единственный полёт, в котором все астронавты - соотечественники. Обычно все космические миссии включают в себя хотя бы одного иностранного специалиста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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