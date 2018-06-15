ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа учёных из Томска, Новосибирска и Вашингтона разработали уникальный способ изучения головного мозга у эмбриона. Этот способ позволит выявлять у плода на самых ранних стадиях развития такие отклонения, как аутизм и шизофрения, которые являются врождёнными заболеваниями. Об этом проинформировали в РАН «Наука Сибири», а также работу опубликовали в иностранном журнале American Journal of Neuroradiology.

Учёные из двух городов России и Вашингтона научились отслеживать процесс миелин и определять его степень роста. Это защитные клеточные мембраны нервных волокон. Изучение миелина головного мозга у эмбриона в ранней стадии внутриутробного развития дат возможность понять, есть ли у ребёнка задержки или какие-либо отклонения. Речь идёт о нейрофизиологических отклонениях.

Для этого они смотрят на ядра водорода, которые входят в состав клеточных мембран – получается особое изображение. Особенностью этого метода является то, что для этого подходят данные, которые можно получить на любом томографе.

С помощью особой математической обработки изучаются эти изображения, правильно они называются карты макромолекулярной протонной фракции.

Неправильное формирование миелина может говорить о развитии аутизма и шизофрении.

При аутизме дети характеризуются погружённостью в себя, отстранённостью, иногда не разговаривают и с трудом находят связь с внешним миром, у них отсутствует зрительный контакт. Это случается из-за неслаженности в работе разных частей мозга. Порой у них нарушено чувственное восприятие, например любое прикосновение распознаётся, как боль, а сильно сжатие, наоборот, приятно.

Шизофрения связана с распадом мыслительных процессов и эмоциональных реакций. Это могут быть слуховые галлюцинации, параноидный бред.



