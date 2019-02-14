ИА «Ореанда-Новости» Авиакомпания Utair рассказала подробности инцидента на рейсе Курган-Москва, когда мать-одиночка была вынуждена приобрести 11 билетов, чтобы на борту разместили двоих детей-инвалидов. В авиакомпании Utair заявили, что не были предупреждены заранее о том, что на борту будут лететь пассажиры с ограниченными возможностями. В пресс-службе авиакомпании рассказали РИА Новости, что о наличии на борту малоподвижных пассажиров должно быть оговорено заранее, чтобы перевозчики могли подготовить условия для их перевозки.

Напомним, СМИ передавали, что матери-одиночке из Хабаровска с двумя детьми пришлось дополнительно приобрести 11 билетов на самолёт из Кургана в Москву. Женщина с близнецами ездила на лечение в центр имени Илизарова, который находится в Кургане. Когда дети с матерью возвращались после операции домой, оказалось, что в самолёте для одного из детей, транспортировать которого можно только на носилках, дополнительно понадобится девять посадочных мест. А для другого ребёнка, у которой была загипсована нога, требуется докупить ещё два.

Как рассказала сама женщина, оплатить перелёт домой её помогли родственники.

Представители авиакомпании заявили, что фонды и социальные службы не обговорили с перевозчиком детали транспортировки малоподвижных пассажиров, в представительстве сообщили, что все вопросы, связанные с безопасной перевозкой детей с ограниченными возможностями должны решаться заранее.

Чтобы обеспечить безопасность во время полёта для людей маломобильных, в обязанности авиакомпании входит установка специальных носилок на борту самолёта. Это делается для того, чтобы во время турбулентности, взлёта и посадки пассажир был в безопасности и не травмировался. Подобные носилки весят порядка 140 килограммов и сотрудникам необходимо время, чтобы установить оборудование в салоне, объяснили в Utair.

Также в авиакомпании подчеркнули, что в случае, если соцслужбы заблаговременно не предупредили о наличии на борту маломобильных пассажиров, могут возникнуть сложности с недостатком мест в салоне или более дорогой стоимостью перевозки.