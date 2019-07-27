. Об этом сообщили в Авиалесоохране. По данным пресс-службы ведомства, на полночь 27 июля в российских регионах было, передает ТАСС.

В Красноярском крае горит почти 23 тыс. гектаров. Кроме того, пожары зарегистрированы ещё в девяти регионах, в том числе на особо охраняемых территориях — в заповедниках Тунгусский (Красноярский край), Джугджурский (Хабаровский край) и национальном парке Забайкальский (Бурятия). В тушении задействованы почти 3 тыс. человек и 400 единиц техники.

Ещё 320 пожаров зарегистрировано в отдалённых и труднодоступных местностях. Их не тушат, так как затраты на борьбу с огнём превышают прогнозируемый вред.

Показательно, что за два месяца пожароопасного сезона в Бурятии выявили более тысячи нарушений противопожарного режима. Злоумышленникам теперь предстоит выплатить свыше 1,3 млн рублей штрафов, сообщали в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства. Там подтвердили, что большая часть пожаров произошла по вине человека.

Случай в Забайкальском крае показал, что малейшая неосторожность в обращении с огнем может привести к гибели сотен гектаров леса. Так, пастух пытался разогреть еду на костре в поле, а в итоге сгорело 600 гектаров леса. «От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив», — рассказывала официальный представитель МВД Ирина Волк. Пастух не смог потушить пожар и не стал сообщать о случившемся, за что ему грозит наказание.